La temporada 1 de “The Falcon and the Winter Soldier” ya está disponible en Disney Plus. Marvel Studios ha cerrado la segunda serie de la fase 4 del universo cinematográfico de los Vengadores y ya prepara el estreno de “Loki”.

Por supuesto, al igual que “WandaVision”, la productora tiene preparado nuevo material del la serie de Sam Wilson y Bucky Barnes. A través de la plataforma de Disney, compartirán las divertidas imágenes del detrás de cámaras.

El anunció llegó junto a un video promocional en donde se ve a los actores en preparación para sus respectivas escenas. Sam Wilson comenta ante cámaras que fue una experiencia muy emotiva.

“Ve más allá del escudo y detrás de escena. Marvel Studios Assembled: The Making of The Falcon and The Winter Soldier se transmitirá mañana en @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier”, detalla Marvel.

Por lo pronto, no se sabe si habrá una segunda temporada de las series de la fase 4. Pero sí se ha confirmado que la productora tiene planes para trabajar en “Capitán América 4″, ahora con el actor Anthony Mackie.

Go beyond the shield and behind the scenes. Marvel Studios Assembled: The Making of The Falcon and The Winter Soldier is streaming tomorrow on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/EJ3JgCla0a — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) April 29, 2021

“The Falcon and the Winter Soldier” iba a cerrar con otro título para eliminar al Soldado de Invierno

John Walker no llevó mucho tiempo el escudo, ya que al inyectarse un suero de superhombre quedó inestable y asesinó a un integrante de la organización terrorista Flag Smashers.

Este mismo personaje se transformó al final en US Agent, el cual regresaría en la película “Capitán América 4″. Por otro lado, Sharon Carter reveló su verdadera identidad: Power Breaker.

Finalmente, Sam Wilson se reconcilió con su familia y aceptó que él deberá cargar con la responsabilidad del escudo de Capitán América. En el capítulo 6 se le ve con su traje con los colores de la bandera de los Estados Unidos.

Al final de este episodio, se comparte un mensaje a los fans “Capitán América y el Soldado de Invierno”. Lo curioso es que Malcolm Spellman explicó en una entrevista con ComicBook que Bucky ya no era el Soldado de Invierno.

Ahora se ha revelado que inicialmente se planteó colocar el siguiente título al final del capítulo: “Capitán América y el Lobo Blanco”. Spellman fue quien reveló esta decisión que posteriormente fue descartada.

“Pude ver ese apodo [White Wolf] al ver uno de los cortes, y hombre, realmente me afectó emocionalmente. Creo que querían que aterrizara el impacto del Capitán América y el Soldado de Invierno. Y yo Creo que si hubieran hecho el Capitán América y el Lobo Blanco, podría no haber sido un aterrizaje tan emotivo porque es demasiada matemática y demasiada evolución. Pero no sé con certeza qué fue. Me sorprendió eso mientras miraba el corte, pero me encantó”, detalla.

