Tras el cierre de la fase 3 con “Avengers: Endgame”, Marvel Studios comenzó a compartir nuevas películas y series en cines y Disney Plus, respectivamente. En este momento, puedes disfrutar de “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki” en la plataforma de streaming.

Por otro lado, ya está en cines “Eternals”, una de las cintas más importantes de la fase 4 del UCM. Allí, la productora, introduce a seres mucho más poderosos que Thanos, los cuales han ayudado al desarrollo de la humanidad.

Básicamente, se explica que ellos tuvieron la tarea de derrotar a los Deviants para que los humanos pudieran crear sus civilizaciones.

¿Quiénes son los Eternals y cuáles son sus poderes?

Ikaris (Richard Madden) | Fuerza y vuelo

Sersi (Gemma Chan) | Controla la materia

Thena (Angelina Jolie) | Crea armas

Ajak (Salma Hayek) | Habilidad curativa

Makkari (Lauren Ridloff) | Super velocidad

Kingo (Kumail Nanjiani) | Energía cósmica

Druig (Barry Keoghan) | Control mental

Sprite (Lia McHugh) | Ilusiones

Phastos (Brian Tyree Henry) | Poder de la invención

Gilgamesh (Ma Dong-seok) | Super fuerza

En la cinta también se explica el motivo por el cual no ayudaron a lo Vengadores para derrotar a Thanos y el papel que tomarán en el futuro de las demás cintas de Marvel.

Por supuesto, la gran duda de la comunidad que todavía no ha asistido a las salas de cine es si la cinta cuenta con escenas post-créditos. Pues a continuación te explicamos si debes quedarte hasta el final de la proyección.

Recordemos que “Avengers: Endgame” no contó con imágenes posteriores o de adelanto de otras producciones, ya que se trataba del final de una fase. Pues “Eternals” continúa la tradición con dos escenas post-créditos.

La primera aparece apenas inician los créditos y la otra al final de todo el metraje.

