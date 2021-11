¿Eres de los que está esperando las películas de Marvel Studios en Disney Plus? Tras el cierre de la fase 3 del Universo Cinematográfico de los Vengadores con “Avengers: Endgame”, la productora comenzó a compartir en la plataforma Disney Plus las primeras series, como “WandaVision” y “Loki”.

En simultaneo, se estrenaban las cintas “Black Widow” y “Shang-Chi” en cines. Como es de esperarse, estas últimas producciones llegarían también a la plataforma de streaming pero meses más tarde del estreno original.

Fecha de estreno de “Eternals” en Disney Plus

“Shang-Chi”, por ejemplo, recién se habilitó en el app el 24 de noviembre y lo mismo con “Eternals”, la última película que se encuentra en cartelera. Por lo pronto, Disney no ha compartido la fecha oficial en la que llegará la cinta a Disney Plus; no obstante, hay reportes de que será 70 días después de su estreno en los cines.

Según Streaming Guider, estaría disponible recién el 12 de enero de 2022. En esa fecha, también se podrá realizar la descarga virtual en Apple TV y Prime Video. La demora puede deberse a los problemas legales que tuvieron con Scarlett Johansson.

La actriz que interpreta a Black Widow demandó a Marvel y Disney por presuntamente haber incumplido con el contrato. Ella cobraría extra por la recaudación de la película en cines pero nunca se especificó si ganaría algo por la distribución en Disney Plus.

