Marvel Studios anunció luego del estreno de Spider-Man: Far From Home que estrenaría en Disney Plus series que serán parte de la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Las películas, por otro lado, llegarán a los cines en el 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

Recientemente, la productora anunció que moverán una vez más el estreno de Black Widow y The Eternals debido a complicaciones con el virus.

Nuevas fechas de estreno de la fase 4 de Marvel Studios

Black Widow - 7 de mayo del 2021

Eternals - 5 de noviembre del 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 9 de julio del 2021

Tercera película de Spider-Man - Fecha tentativa para diciembre del 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 2021

WandaVision - Se filtró en el tráiler que llegaría en octubre del 2020.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Sin fecha

Thor: Love and Thunder - Sin fecha

Capitana Marvel 2 - Sin Fecha

Black Panther 2 - Sin fecha, posiblemente cancelado

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - Sin fecha

Como es de esperarse, Marvel introducirá a nuevos personajes, entre villanos y héroes para la fase 4 del UCM. Black Widow, por ejemplo, presentará a Taskmaster como enemigo principal.

Eternals, por otro lado, introduciría al poderoso Kro. Este último cambiaría por completo su apariencia de los cómics, esto se sabe gracias a la reciente filtración de de un juguete temático de la película.

Por lo pronto, Marvel no ha compartido detalle alguno de la cinta pero gracias a estas filtraciones se ha podido conocer más acerca de de este estreno.