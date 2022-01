¿Todavía no has visto “Eternals”? Pues deberías revisar el catálogo de la plataforma de streaming Disney Plus, ya que se ha habilitado varias películas de la fase 4 de forma gratuita: “Black Widow”, “Shang-Chi” y por supuesto “Eternals”.

A su vez, puedes aprovechar para hacer maratones de las diferentes series de los Vengadores, como “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier”, “Loki”, “What if...?” o “Hawkeye”. Todas estas tramas se conectan de alguna manera con la locura de los multiversos que está por llegar.

¿Cómo “Eternals” conectará con “Moon Knight”?

La gran pregunta es cómo se introducirán nuevos héroes en el UCM tras “Spider-Man: No Way Home”. Primero hay que ver con detenimiento “Eternals” para conocer parte de la trama que abordará la serie “Moon Knight”.

Dane Whitman (Kit Harington) encuentra la Ebony Blade pero es detenido por una misteriosa voz que pertenece al actor Mahershala Ali, quien interpretará a Blade en el UCM. Todo parece indicar que para poder vencer a los mismos dioses, se necesitará de esta espada, la cual está vinculada a varias leyendas medievales.

Por supuesto, para que esto suceda, Marvel Studios debe darle un giro a sus series y películas. Abandonaría la fantasía de superhéroes para meterse en el terror, suspenso y fantasía de Moon Knight y Morbius.

Todavía no se ha confirmado la fecha de estreno de “Moon Knight”, pero en la última conferencia para los suscriptores de Disney Plus estrenaron el primer avance que puedes revisar a continuación.

