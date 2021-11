Muchos fans de los Vengadores han estado a la espera del estreno de “Eternals”, cinta en donde se introducen a poderosos personajes de los cómics. Son inclusive mucho más fuertes que Thanos y cualquier otro héroe de la Tierra.

La cinta llega hoy a los cines de la mayor parte del mundo, incluyendo Perú, y sin entrar en spoilers te podemos comentar que se trata de una de las producciones más criticadas de Marvel.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” se llevó un un sorprendente 92% de parte de la crítica especializada de Rotten Tomatoes; no obstante, “Eternals” se ha estrellado con 51%.

Por ahora, se mantiene cerrada la votación de la comunidad. Así que repasaremos algunas de las críticas positivas que se ha llevado la nueva producciones de Marvel Studios.

”Los actores son el gran superpoder de la película y le dan calidez, incluso un poco de acción, y un pulso de vida que nunca se apaga por completo con las numerosas secuencias de acción clamorosas”, detalla Manohia Dargis de New York Times.

“Eternals es desordenado, pero hay belleza en sus partes, si no necesariamente en la suma”, comenta Wenlei Ma en News.com.au.

“Eternals dispara a las estrellas, y si la función terminada no es del todo fuera de este mundo, todavía está lo suficientemente cerca de llegar allí, por lo que mi interés en ver a dónde van estos personajes a continuación es extremadamente alto”, escriben desde MovieFreak.com, Sara Michelle Fetters.

“Eternals es una película extraña, tanto dentro del contexto como por sí misma. Pero en el MCU similar, sonoro y corporativamente sinérgico, tal vez eso no sea tan malo”, añade Katie Walsh de Tribune News Service.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.