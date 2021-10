“Eternals” es el siguiente gran estreno de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Tras el cierre de la fase 3 con “Avengers: Endgame”, la productora ha llevado a los cines “Black Widow” y “Shang-Chi”. En simultaneo, ha estrenado en Disney Plus algunas series de los Vengadores secundarios.

Por supuesto, los fans siempre están al tanto de cómo va el rendimiento de las cintas en la crítica especializada. La cinta de la Viuda Negra, por un lado, se llevó un 79% de los profesionales pero un 91 de la parte de la comunidad de Rotten Tomatoes.

Nada mal para el inicio de la fase 4, pero las cosas irían a mejor. “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” se ha metido entre las mejores calificadas de Marvel Studios con un 92% de la crítica y 98% de la comunidad.

No obstante, en algún momento tenía que caer la tendencia. Recientemente, se le ha dado calificación a “Eternals”, la cinta que llegará los cines el 5 de noviembre. Por lo pronto, solo tiene un 64% de parte los especialistas.

“Marvel tiene su primera crisis existencial, llegando a un acuerdo no solo con lo que significa ser un héroe, sino también con lo que significa ser un Dios. Es extremadamente ambicioso y, aunque no se dispara por completo, aún abre un nuevo reino de posibilidades”, escribe Rohan Patel de ComicBookMovies.com.

