Hasta que por fin tenemos la respuesta oficial. El CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, explicó cómo los eventos de la serie Loki, disponible en la plataforma Disney Plus, hicieron que Doctor Strange se equivoque al hacer un hechizo de olvido en Spider-Man: No Way Home.

La tercera película de Spider-Man muestra a Peter Parker buscando a Doctor Strange para que el mundo olvide su identidad como el héroe arácnido. El plan era sencillo, pero la forma desordenada en que ejecutó el hechizo-Parker no dejaba de interrumpir a Strange con preguntas y condiciones- causó problemas masivos en el multiverso.

Siempre se pensó que Parker fue el responsable del error de Strange; sin embargo, los eventos de Loki hicieron que el multiverso en sí sea un caos para el momento en que ocurrieron los hechos de Spider-Man: No Way Home. Como explicó Feige durante el estreno de la alfombra roja de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la muerte de He Who Remains (Jonathan Majors) permitió que el hechizo saliera mal.

Tráiler de Doctor Strange 2

“Loki y Sylvie hicieron algo al final de esa serie. Y permitió que todo esto fuera posible. He Who Remains se ha ido y eso permitió que un hechizo saliera mal en Spider-Man: No Way Home, lo que lleva a que todo el multiverso se vuelva bastante loco en esto”, declaró Feige.

En el último episodio de Loki, Sylvie y Loki encuentran a He Who Remains, el maestro manipulador que supervisa la TVA (Autoridad de Variación Temporal) y se asegura de que el multiverso no se vuelva loco. Es la variante más conservadora de Kang the Conqueror. Desafortunadamente, Sylvie estaba tan cegada por la ira que lo asesinó y el caos multiversal comienza a cobrar forma.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena en Perú el 5 de mayo.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.