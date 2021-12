Explicamos esta extraña escena de Doctor Strange en “Spider-Man: No Way Home” [SPOILER]

Hay una escena de Spider-Man: No Way Home que ha generado debate en redes sociales. La situación involucra a Doctor Strange y Peter Parker, ambos caracterizados por Benedict Cumberbatch y Tom Holland, respectivamente, y cuestiona uno de los poderes más geniales del Hechicero Supremo.

ALERTA DE SPOILER

Hay un momento en el que Spider-Man captura a todos los villanos de los universos alternativos y Doctor Strange empieza a hacer el conjuro para que todos regresen a sus líneas temporales. Spider-Man cambia de parecer en último momento, porque sabe que los villanos volverán a sus universos para ser asesinados por sus respectivos Hombre Araña. Es así como Parker pelea contra Strange y este último lo empuja para proyectar su forma astral.

El detalle con la escena es que el cuerpo de Spider-Man sigue respondiendo a pesar de que el alma de Peter Parker está fuera de su cuerpo. ¿Cómo es esto posible? Sucede que Parker tiene una habilidad única: el sentido arácnido, que hace que su cuerpo reaccione involuntariamente al peligro. Es así como el cuerpo de Spider-Man sabía que no debería entregar la caja mística a Strange, a pesar de la falta del subconsciente.

No Way Home terminó haciendo que Peter Parker sea olvidado por toda la ciudad, por lo que tiene que rehacer su vida sin el apoyo de sus seres queridos.

MARVEL | Errores de Spider-Man: No Way Home

Hay cosas que merecen una explicación en Spider-Man: No Way Home. La aparición de los villanos del pasado hizo que la comunidad pase por alto varios aspectos importantes sobre la línea original del UCM. Hay cuestiones que faltan desarrollar y muchas cosas por explicar como las escenas postcréditos y cómo funciona la “realidad” en el universo de Peter Parker.

Como no puede ser de otra manera, el podcast de Dale Play abordará varios detalles que son considerados spoilers. Si no has visto la película, te invitamos a salir de este espacio y después volver para enterarte de todos los detalles de Spider-Man.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.