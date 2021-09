Marvel: explicación de cómo Thanos acabó siendo un zombi en What If...?

Hay algo que no cuadra en la última escena del quinto episodio de What If...?, la serie animada de Marvel para la plataforma Disney Plus. Ya sabemos cómo el virus zombi infectó a toda la Tierra, ¿pero cómo así alcanzó a dar con el villano principal del UCM? Antes de explicar al detalle, será mejor que sepas de los spoilers que se avecinan.

ALERTA DE SPOILER

Al cierre de la última entrega, Thanos aparece como un muerto viviente en busca de las Gemas del Infinito, en específico la de la Mente que está en poder de Spider-Man y quien está yendo a Wakanda para solucionar la pandemia.

Recordemos que el apocalipsis zombi en What If...? comienza durante los eventos de Ant-Man and the Wasp, dos semanas antes de los eventos de Avengers: Infinity War, lo que significa que el mundo perdió a los Vengadores justo a tiempo para que Thanos ejecute su plan para reunir las Infinity Stones y realizar el Snap. Sin embargo, a pesar de tener un ejército, el Titán Loco acaba siendo contagiado.

Por lo que vemos en el UCM, Thanos no tiene muchas peleas para conseguir todas las gemas; recién comienza a luchar cuando los Vengadores intentan detenerlo en el planeta Titán. Es más, es allí donde el Hechicero Supremo entrega la gema a Thanos al verse acorralado y ese punto es clave para entender el origen de su infección.

Si Thanos nunca conoció al Doctor Strange en Titán, ¿cómo es posible que tenga la Gema del Tiempo al final de What If...? Lo más probable es que Thanos haya rastreado a Ebony Maw hasta Nueva York y encontró el Ojo de Agamotto tirado alrededor de los huesos del Doctor Strange. Aunque la Piedra del Tiempo estaba protegida por el hechizo de protección del Doctor Strange, Thanos podría haberla abierto a la fuerza como lo hizo con el Tesseract, y posiblemente allí fue infectado.

Algo que sí no cuadra es cómo Thanos supo que la Piedra de la Mente iba a ser entregada a Wakanda, ya que a diferencia de Avengers: Infinity War , la pelea entre los Vengadores y los Outriders en Wakanda no ocurre en What If...?

El próximo episodio de What If...? estará disponible el miércoles en Disney Plus.

