Explicamos por qué los “puntos absolutos” y los “eventos Nexus” son lo mismo en What If...?

Las cosas comienzan a complicarse en el Universo Marvel. La serie Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, introdujo los eventos Nexus para explicar los eventos que no debieron suceder en el UCM. No obstante, el cuarto episodio de What If...? añadió un concepto nuevo que contradice lo anterior: los puntos absolutos del tiempo. ¿Qué debemos saber de ambos para entender el UCM sin caer en la locura?

La confusión parte de Avengers: Endgame, cuando The Ancient One explica que hay reglas para los viajes temporales si se pretende cambiar el pasado. Luego vino Loki para precisar que la Agencia de Variación Temporal (AVT) son los responsables de podar las líneas de tiempo alternativas originadas por eventos Nexus. Más recientemente, What If...? hizo sus propias enmiendas en los viajes temporales, describiendo el multiverso como un prisma e introduciendo líneas de tiempo separadas dentro de un universo.

A esto se suma el “punto absoluto”, es decir, un evento del UCM que no puede ni debe ser alterado porque hacerlo afectará la historia de manera demasiado significativa, generalmente para peor. Esto lo explica The Ancient One cuando el Doctor Strange intenta rebobinar la muerte de Christine Palmer usando la Piedra del Tiempo.

WHAT IF...? | Traíler del episodio 4

El concepto está relacionado con lo que Miss Minutes, personaje de Loki, explica sobre He Who Remains y su gran obra de la Línea Sagrada del Tiempo donde todos los eventos y acciones fluyeron de acuerdo con su voluntad. Cualquier momento que se desviara de la Línea de Tiempo Sagrada es considerado un evento Nexus y debe ser podado.

Entonces, si bien los puntos absolutos y los eventos Nexus describen en términos generales lo mismo, eventos en el tiempo que no deberían suceder, también son totalmente opuestos. “Punto absoluto” describe el acto que no se puede cambiar, mientras que “evento Nexus” describe el acto que realiza el cambio.

Aquí hay que precisar en dos diferencias vitales. En primer lugar, las autoridades que dictan lo que debe considerarse un punto absoluto o evento Nexus son totalmente diferentes. He Who Remains es quien determina qué es un evento Nexus. En el caso del “punto absoluto”, The Ancient One no revela explícitamente quién decidió que la muerte de Christine Palmer debería suceder y queda implícito que es el mismo universo.

LOKI | Segunda temporada de la serie

En otras palabras, los eventos de Nexus son solo el capricho de He Who Remains como un medio para evitar el regreso de Kang; los puntos absolutos son lo que crea el universo para protegerse a sí mismo.

La otra gran distinción es lo que sucede cuando se rompe cada regla. Como se ve en Loki , cualquier persona que crea un evento Nexus es detenido por la AVT. Sin embargo, si alguien intenta romper un punto absoluto, no existe tal castigo. El universo simplemente se corrige a sí mismo por otros medios.

