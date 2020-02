Una de las series más esperadas por los fanáticos de Marvel es ‘Falcon and the Winter Soldier’, la cual pertenecerá a la Fase 4. La popular producción que será exclusiva para Disney+ contará la historia de los dos personajes del UCM.

Hace poco pudimos presenciar fotos del rodaje donde aparecen Anthony Mackie y Sebastian Stan. A pesar de que la serie no se estrenará en agosto, el rodaje de ‘Falcon and the Winter Soldier’ acaba de finalizar su estadía en Atlanta. Así lo confirmó el Instagram oficial de Atlanta Filming, la cuál pondremos a continuación:

El rodaje continuará, pero no sabemos si el próximo destino será Puerto Rico como la producción lo había planeado, puesto que los desastres naturales han generado que el área no sea apta para grabar una serie.

Lo que si ha quedado claro es que las expectativas son altas a pocos meses de su estreno. Cada imagen o filtración genera que los fanáticos pregunten qué tiene entre sus planes Marvel Studios para la nueva producción exclusiva de Disney+.

