Marvel: ¿porqué Falcon no viste de Capitán América en la nueva serie de Disney+?

La plataforma Disney+ ya está activa en EE.UU. Sin embargo, en Perú, hay que esperar para su lanzamiento oficial. Esto no ha impedido a la plataforma promocionarse a través de las redes sociales y por ello ha mostrado imágenes de The Falcon and The Winter Soldier.

Este es uno de los títulos más esperados por los fanáticos de Marvel por el hecho que tiene a dos grandes personajes del universo Marvel que seguro nos darán escenas muy importantes para el UCM.

Hace unos días, Disney+ ha compartido con sus espectadores como lucirán Falcon y Winter Soldier. A través de Marvel: Expanding the Universe, se puede notar el aspecto que tendrán estos dos personajes.

Winter Soldier en Marvel: Expanding the Universe.

Falcon en Marvel: Expanding the Universe.

Es posible que esto se trate de una evolución del personaje en la serie de TV, donde se espera que Falcon tenga su nueva identidad y responsabilidad. Posibles rumores, afirman que el gobierno de los EE.UU no quiere a Sam WIlson como el nuevo Capitán América, en la trama de The Falcon and The Winter Soldier.

La serie debe estar estrenándose en la primavera del 2020. En ese mismo año, películas como Black Widow y Eternals estarán disponibles en todos los cines a nivel mundial. Buen año para los fanáticos de Marvel.

