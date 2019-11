Black Widow, la próxima película de Marvel para la Fase 4, tiene a todos los seguidores con la expectativa sobre la nueva trama involucrará a la agente Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), desde su muerte en Avengers: Endgame.

Pero hay quienes sencillamente no pueden esperar. El presidente de All Marvel Fans, una comunidad muy influyente en Estados Unidos, ha solicitado a Marvel que presenten el tráiler de Black Widow a solo meses de su estreno en 2020.

A partir de lo presentado en D23, la convención más importante de Disney, Marvel debió haber compartido material sobre Black Widow. El póster oficial, cuyo lanzamiento fue hace un par de días, no bastó para satisfacer la necesidad de los fans de Marvel. Lo puedes ver aquí en un video presentado en YouTube.

Lo que sí debemos aclarar es que Black Widow no está más con vida en la línea original de Marvel. “Hay muy pocas cosas ciertas, pero definitivamente, la muerte es bastante segura. Pero la gente definitivamente no lo cree y ha tratado de convencerme de que mi personaje en realidad no murió. Que tal vez, mi personaje existió en un universo alternativo. Pero no, la muerte es una cosa bastante final”, dijo Scarlett Johansson sobre su personaje tras Avengers: Endgame.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha