Filtración de Marvel adelanta un crossover antes de Avengers 5

Marvel tiene grandes planes antes del anuncio oficial de Avengers 5. Una filtración señala que el UCM tendrá un crossover para introducir a los nuevos personajes de las futuras películas.

El dato de Marvel compartido en Internet establece que la estrategia cinematográfica será la misma que se empleó con Capitán América: Civil War, que sentó las bases para el desarrollo argumental de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

La filtración de Marvel no especifica cuándo sucederá este proyecto, debido a los efectos de la pandemia en la industria del entretenimiento.

El portal The Direct aseguró que Ms. Marvel aparecerá en Capitana Marvel 2, que a su vez servirá como espacio para la introducción de futuros superhéroes que potenciarán el elenco del Universo Marvel en el cine.

El objetivo de Marvel sería que la obra cinematográfica funcione como “mini Avengers”, donde Capitana Marvel (Brie Larson) tomará la batuta de los superhéroes después del retiro de Capitán América (Chris Evans) en Endgame. Los Vengadores están divididos y las amenazas del espacio exterior pronto llegarán a la Tierra.

La segunda entrega de Capitana Marvel estaría basada en Secret Wars. Esto no es nada descabellado si sabemos que los Skrulls están presentes en la Tierra con Spider-Man: Far From Home. La raza alienígena está presente, por lo que Marvel tiene todos los recursos de los cómics para sacar provecho en la pantalla grande.

MARVEL | Actor de regreso

Tras el estreno de Spider-Man: Far From Home se puso en duda el regreso de Tom Holland al Universo Cinematográfico de Marvel. Disney y Sony renegociaron el contrato para nuevas producciones hace poco.

Recordemos que la última cinta que llegó al UCM fue Spider-Man: Far From Home, la cual explicó la readaptación de aquellos que en un inicio fueron polvo por el chasquido de Thanos.

Es más que confirmado que Tom Holland volverá a ser Peter PArker pero hay otro actor que ya aseguró su papel según los últimos reportes. Se trata de Tony Revolori, quien interpreta a Flash Thompson en las dos pasadas cintas.

Marvel y Sony le dieron un giro a la personalidad de Flash y lo convirtió en un gag andante. Poco a poco se le ha visto un crecimiento en el UCM y quizás la productora tenga algo planeado para él en el futuro.