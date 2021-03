WandaVision, la serie exclusiva de Marvel, ha hecho que los fans piensen de que Mephisto llegará en algún momento al UCM. Al final de la producción, supimos que Agatha Harkness fue la responsable del Hex que atrapó a los pobladores de Westview. ¿Será entonces que llegará para Dr. Strange and the Multiverse of Madness?

El filtrador @mainmiddleman ha revelado detalles muy interesantes sobre quién será el antagonista de la próxima película de Marvel. Te adelantamos de que no se trata de información oficial, pero igualmente advertimos de que podría tratarse de un spoiler.

ALERTA DE SPOILER

Según el leaker, la escena postcréditos de WandaVision en la que la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) aparece leyendo el Darkhold sucede en Sokovia y fue sacada de Dr. Strange and the Multiverse of Madness.

La filtración señala, además, de que Chiwetel Ejiofor regresará como Mordo y villano secundario de una entidad de otra dimensión. No se trata de Mephisto ni Dormammu, sino de Nightmare, el señor del reino de los sueños.

El rumor cobra sentido por lo mencionado por el director Scott Derrickson, quien reconoció la aparición de Nightmare.

El plan de Marvel sería de que Mordo quiera el Darkhold para Nightmare, así la película podría terminar con la presentación a otros villanos interdimensionales. Quizá así veamos a Mephisto en algún futuro, pero no será en el corto plazo.

Calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

