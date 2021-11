Filtran cómo sería el encuentro de los tres Peter Parker en Spider-Man: No Way Home

Siguen las teorías y filtraciones de Spider-Man: No Way Home, la tercerca entrega del Hombre Araña que promete reunir a los tres Peter Parker del Universo Cinematográfico de Marvel (Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield). La gran pregunta es cómo la producción explicará la aparente reunión de estas tres estrellas.

Por lo que hemos visto en los tráilers de Spider-Man: No Way Home, la respuesta más inmediata es la guerra multiversal; es decir, las ramificaciones de la Sagrada Línea del Tiempo. ¿Pero cómo será en sí el encuentro? El insider Daniel Richtman compartió una pista de cómo sería la cita de los tres Spidey.

De acuerdo con Richtman, Maguire y Garfield ayudarán a Holland como científicos antes de portar el uniforme arácnido. Es probable que el Peter Parker de Holland quiera acabar uno de los villanos recurriendo a la ciencia y será así como se tope con sus variantes.

Richtman agregó que los actores de Spider-Man tendrán un total de 30 minutos en pantalla cada uno, por lo que quizá veamos a los tres juntos en la batalla final contra Sandman, Electro, Lagarto y Duende Verde.

Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 15 de diciembre de 2021.

SPIDER-MAN | Diseño de Electro

Una de las críticas más recurrentes de la cinta de Spider-Man con Andrew Garfield fue que Jamie Foxx utilizó maquillaje azul y fue retocado con CGI para la interpretación de Electro. Pues el mismo actor confirmó en redes sociales, antes del estreno del primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home, que volvería a la franquicia del héroe arácnido pero que no ‘será azul’.

Curiosamente, la publicación fue eliminada a los minutos de publicada ya que ni Marvel ni Sony habían confirmado nada al respecto. Ahora, con el nuevo spot de televisión podemos dar un vistazo a su traje.

Si eres fans de los cómics, quizás notarás el parecido con el traje clásico, en donde lleva el rayo en el rostro. En esta ocasión, se trata de una formación natural de la energía al rededor de su cabeza.

