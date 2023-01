Ya era sabido que Monica Rambeau, interpretada por Teyonah Parris, tendría superpoderes en la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Se habló mucho de que su apodo sería Photon, el mismo que usaba su madre María Rambau en la fuerza aérea de Estados Unidos. Sin embargo, la nueva mercancía de The Marvels revela que esta suposición no es cierta.

La serie Little Gold Books con licencia de Marvel ha lanzado un nuevo libro que presenta a los tres personajes principales de The Marvels. En la obra titulada Meet The Marvels, Mónica Rambeau se llama Spectrum.

Filtración del apodo de Monica como Spectrum

Lo cierto es que Mónica Rambeau tuvo varios apodos en las historietas de Marvel. En Amazing Spider-Man Annual #16 (1982), el personaje adaptó el nombre de Capitana Marvel. Para Avengers: Unplugged #5 (1996), Mónica pasó a ser Photon y, en New Thunderbolts #9, se hizo llamar Pulsar.

Recién para Mighty Avengers (Vol. 2) #1 (2013), el personaje es Spectrum y adopta el nuevo alias para actuar como guardián de la ciudad de Nueva York. Es así como tuvo que enfrentarse a Proxima Midnight, uno de los lugartenientes de Thanos. Este último aprovechó la ausencia de los Vengadores para lanzar una invasión y Spectrum, Blade, Luke Cage y Spider-Man se unieron para proteger a la gente, formando así a los Mighty Avengers.

Sinopsis de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

“Los socios de superhéroes Scott Lang (Paul Rudd) y Hope van Dyne (Evangeline Lilly) regresan para continuar sus aventuras como Ant-Man y Wasp. Junto con los padres de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con nuevas y extrañas criaturas y embarcándose en una aventura que los empujará más allá de los límites de lo que creían posible. Dirigida por Peyton Reed y producida por Kevin Feige y Stephen Broussard, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” también está protagonizada por Jonathan Majors como Kang, David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz y Bill Murray. como Lord Krylar. La aventura de ciencia ficción se estrena en los cines el 17 de febrero de 2023″.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene como fecha de lanzamiento el 16 de febrero en Perú.

