El futuro de Echo, caracterizada por la actriz Alaqua Cox, es clave para entender la situación de varios personajes del UCM. La villana de la serie Hawkeye supuestamente asesinó a Kinping (Vincent D’Onofrio) y no sabemos cuál será su destino. Por lo pronto, nuevos datos de la grabación salieron a la luz en redes sociales.

Si bien la próxima nueva serie de Marvel se filmará en Atlanta y sus alrededores, el gerente de ubicación de Marvel Studios, Ryan Schaetzle, compareció recientemente ante el consejo de la ciudad de Grantville, Georgia, como parte del proceso de obtención de permisos.

Según el ejecutivo, la mayor parte de la filmación realizada en la ciudad consistiría en tomas de establecimiento completadas por la segunda unidad del programa. Grantville está ubicado aproximadamente a 45 minutos al suroeste del área más amplia de Atlanta. También precisó que estas tomas se usarían en los dos primeros episodios de la serie, porque era lo único que estaba escrito hasta la reunión, que se celebró el 15 de febrero.

“No sé por qué me están dando esta oportunidad, pero estoy agradecido. Estoy emocionado por el apoyo y por poder abogar por la comunidad sorda. Queremos tener esa igualdad y lograr que más personas se involucren. Estoy tan agradecida por todas las oportunidades que me han brindado”, dijo Cox sobre la historia de Echo en la Fase 4.

Echo todavía no tiene fecha de estreno en la plataforma Disney Plus.

Si bien el nuevo material no revela nada importante, como el rumoreado regreso de Charles Xavier -interpretado por Patrick Stewart-, hay algunas escenas extendidas de lo que ya vimos en los tráileres anteriores desde el estreno de Spider-Man: No Way Home.

El anuncio televisivo incluye la aparición de Defender Strange que se mostró como parte de la tanda comercial del Super Bowl LVI el mes pasado, pero la secuencia nunca llegó a la versión del tráiler que se estrenó de manera online.

