The Eternals es una de las películas que la comunidad de Marvel anda esperando desde inicios de 2020, después de Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home. Ahora, estamos ante una de las filtraciones más sustanciosas desde que se publicaron las imágenes del set de grabación.

La comunidad de Marvel está viralizando las descripciones de todos los protagonistas de The Eternals, así como imágenes promocionales y merchandising de la película.

Arranquemos con lo más elemental: la sinopsis que Marvel ya publicado sobre The Eternals.

“Los Eternos son una raza de alienígenas inmortales de un planeta distante que llegaron a la Tierra hace miles de años para proteger a la humanidad de una raza de depredadores alienígenas llamados Desviantes. Los Eternos fueron alertados de la amenaza de los Desviantes por los Celestiales, una raza de constructores cósmicos cuyas huellas están en los mismos bloques de construcción de la vida misma”.

“Simbolizando eones de historia trazados a través de calendarios y otras misteriosas tecnologías antiguas, el icono de los Eternos servirá como un sutil guiño al nombre de estos seres inmortales y divinos.”

Ahora sí, vayamos a las descripciones de cada personaje de Marvel ideado para The Eternals, una película basada en los cómics creados por Jack Kirby en 1976.

“Ikaris es el líder táctico y el Eterno más poderoso y se enorgullece de mantener a salvo a los otros Eternos. Moral, amable y carismático, Ikaris presume del poder de una fuerza increíble, del vuelo y de la capacidad de proyectar rayos de intensa energía cósmica desde sus ojos. Cuando los monstruosos Desviantes regresan después de siglos, Ikaris lidera la carga para unir a los Eternos dispersos y detener la nueva amenaza. ¡Puedes apostar a que también tendremos algunas camisetas de Ikaris disponibles!”

“Sersi es la Eterna con afinidad por la humanidad. Sersi es tan feliz trabajando como conservadora de un museo como salvando a los humanos de la amenaza de los Desviantes. Sersi tiene la habilidad de manipular la materia, cambiando la composición de cualquier material no sensible que toque. También ha estado enamorada de Ikaris durante siglos, y le ayuda a reclutar a los Eternos para una última misión”.

Elenco de The Eternals

“Ajak es el líder espiritual de los Eternos. Su sabiduría ha ayudado a guiar al equipo desde que llegaron aquí desde su planeta natal para ayudar a defender a la humanidad de los Desviantes y para ayudar a los humanos a avanzar hacia la civilización moderna en la que viven hoy en día. Ajak no sólo puede curar a los humanos y a los Eternos por igual, sino que también es capaz de comunicarse con los Celestiales”.

“Phastos está bendecido con el poder de la invención. Es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar siempre que tenga suficientes materias primas a su disposición. A lo largo de los siglos, Phastos ha ayudado a impulsar a la humanidad hacia adelante tecnológicamente, manteniendo siempre su brillo oculto en las sombras”.

“Makkari es la mujer más rápida del universo. Utiliza su súper velocidad de potencia cósmica para explorar los planetas en busca de los Eternos, y como única Eterna sorda, el estampido sónico que acompaña su carrera cósmica no la afecta. Druig puede usar la energía cósmica para controlar las mentes de los hombres. Druig se ha retirado de los otros Eternos porque no está de acuerdo con la forma en que han interactuado con la humanidad a lo largo de los siglos. Distante y poderoso, a veces es difícil determinar si es amigo del enemigo”.

Diseño original de The Eternals en los cómics de Marvel

“Gilgamesh es el miembro más fuerte y amable del equipo. Se convierte en el socio de facto de Thena cuando los acontecimientos del pasado los exilian del resto del equipo. Capaz de proyectar un poderoso exoesqueleto de energía cósmica, Gilgamesh es un guerrero feroz que se ha vuelto legendario por sus luchas con los Desviantes a lo largo de la historia. Thena, una feroz guerrera más cómoda en la batalla que en cualquier otro lugar, tiene la capacidad de usar la energía cósmica para formar cualquier arma de mano que se le ocurra. A menudo hosca y distante, forja una amistad improbable con Gilgamesh que se extiende durante siglos”.

“Kingo es el Eterno con el poder de proyectar proyectiles de energía cósmica con sus manos. A lo largo de los siglos, se ha enamorado de la idea de la fama. En la actualidad, es una famosa estrella de Bollywood que debe dejar su vida de riqueza y celebridad para ayudar al equipo a repeler la nueva amenaza desviante. Y finalmente, está Sprite, que parece ser una niña de 12 años. Sprite tiene la capacidad de lanzar ilusiones reales. Su amistad con Sersi esconde una tristeza mundial porque ha sido tratada como una niña por la humanidad durante siglos. Pero Sprite es mucho más fuerte e inteligente de lo que parece, lo que será útil mientras luchan contra los Desviantes”.

