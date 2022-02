Marvel está en constante expansión, por lo que la producción ya está trabajando en las próximas series que disfrutarás en la plataforma Disney Plus. Es así como llegamos a Ms. Marvel, que viene rodando en Atlanta (Estados Unidos), y la filtración de una escena de acción.

La cuenta de Instagram @atlanta_filming captó algo de la acción en el set de Ms. Marvel y captó a Iman Vellani, actriz que interpreta a Kamala Khan, con su traje de superheroína hecho a mano, el mismo que apareció en los avances.

Imagen filtrada de Ms. Marvel

@atlanta_filming detalló que, durante la escena filtrada, Khan estaba huyendo de algunos drones. “El dron se veía realmente genial. Tenían un accesorio que llevaban dos tipos... No estaba lo suficientemente cerca para escucharlos, pero estoy seguro de que estaban diciendo beezzzz, beezzzz, ¡pitu! ¡pitu!”, reza la publicación.

Ms. Marvel tendrá un buen futuro en el UCM, porque el personaje de Vellani aparecerá en The Marvels, la secuela de Captain Marvel de 2019.

MS. MARVEL | Sinopsis

Kamala Khan es una estadounidense paquistaní de 16 años de Jersey. Una aspirante a artista, una ávida jugadora y una voraz escritora de fan-fiction, es una gran admiradora de los Vengadores, y de uno en particular, de la Capitana Marvel. Pero Kamala siempre ha luchado por encontrar su lugar en el mundo hasta que obtiene superpoderes como los héroes que siempre ha admirado. Iman Vellani interpreta a Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Detalles de la cinta

Los guionistas de Spider-Man: No Way Home aún no explican por qué todos olvidaron la identidad de Peter Parker cuando el hechizo de Doctor Strange era que nadie recuerde a Parker como Spider-Man. Es decir, el hechizo no suponía un olvido absoluto -tal como se entiende a lo largo de la película-, sino solo y exclusivamente de la identidad de Parker como el Hombre Araña.

MJ y Ned Leeds, por ejemplo, conocían a Parker antes de que supieran su identidad secreta. ¿Por qué el hechizo afectaría toda la relación? Veremos por cuánto tiempo esta duda seguirá vigente en la comunidad de Marvel.

