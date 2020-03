Marvel Studios presentó en la pasada Comic Con 2019 todas las cintas y producciones que tenía en camino para la Fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores tras Avengers: Endgame. Black Widow será la primera cinta de esta tanda de producciones y le seguirán otras series por Disney Plus.

Ya hemos visto los avances de ‘Wandavision’ y Facon and the Winter Soldier', pero no contábamos con imágenes del regreso de Loki al UCM. Durante el Super Bowl 2020 se presentaron los teasers respectivos de las dos primeras series.

Pues ahora toca el turno del hermano de Thor. Recordemos que en Avengers: Endgame, los Vengadores cometieron el error de dejar en las manos de Loki el Teseracto para que este se escape son mucha facilidad. Gracias a esto se abrió un linea de tiempo alternativa.

La serie exclusiva de Disney Plus explicará lo que sucedió con le personaje tras no morir en manos de Thanos. Hasta hace poco, sabíamos que había sido apresado por TVA (Time Variance Authority), una aparente policía del tiempo.

El día de hoy, 3 de marzo, se compartieron por redes sociales las primeras imágenes del rodaje de la serie. Allí se ve al actor Tom Hiddleston en su rol del hermano del asgardiano pero vistiendo un traje de policía. ¿Qué estará planeando en esta ocasión el escurridizo Loki?

Loki: filtran imágenes del rodaje de la nueva serie de Marvel. (Foto: Difusión)

