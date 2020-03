Marvel está de lleno con el rodaje de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. A unas pocas semanas de confirmarse las primeras tomas de la película, los fanáticos de Marvel ya tienen algunas filtraciones del set de rodaje.

Las imágenes compartidas por la cuenta de Twitter @MCU_Direct muestran a un misterioso personaje dentro de un avión, que está ubicado frente a una pantalla azul gigante.

Se desconoce quién es este personaje de Marvel en la película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Solo se nota que usa un disfraz de asesino de algún tipo con una máscara sobre la boca.

BREAKING: The first photos from the set of #ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings have been revealed!



(via @7NewsAustralia) pic.twitter.com/BxjUkVKtU4 — MCU Direct (@MCU_Direct) March 12, 2020

Hasta el momento, Marvel solo ha revelado oficialmente a tres actores de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: Simu Liu (Shang-Chi), Tony Leung (The Mandarin) y Awkwafina en un papel no revelado.

El estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está programado para inicios de 2021. El director es Destin Daniel Cretton y el guión fue escrito por David Callaham y Jim Starlin. El elenco está compuesto por Awkwafina, Simu Liu y Tony Leung.

MARVEL | Llegó el boxeador

Marvel Studios estaría pensando en el boxeador profesional Florian Munteanu, conocido por su papel en Creed II, para el antagonista de la película Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.

El portal Dark Horizons recurrió a una fuente confiable dentro de Marvel para informar que Munteanu ha obtenido un papel secundario de villano en la obra protagonizada por Simu Liu, el protagonista de Shang-Chi.

Cabe precisar que Marvel aún no confirma la aparición de Munteanu en Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.