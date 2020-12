The Falcon and the Winter Soldier es una de las series que la comunidad de Marvel espera con ganas después de Avengers: Endgame, donde Capitán América (Chris Evans) entrega su escudo al personaje interpretado por Anthony Mackie.

Mientras los rumores abundan en los foros de Marvel, hay algo que tiene inquietos a muchos internautas. Según el portal web Murphy’s Multiverse, la nueva línea de ropa dedicada a la serie exclusiva de Disney+ tiene un diseño que hace referencia a Flag-Smasher, uno de los villanos clásicos en las historietas de Capitán América.

“¡Zazzle abrió su tienda oficial de TFATWS (The Falcon and the Winter Soldier) y terminó confirmando la participación del villano Flag-Smasher en la serie! Se lanzaron varios artículos con el arte del personaje”, publicaron en Twitter.

🚨 EM PRIMEIRA MÃO! 🚨



A Zazzle abriu sua loja oficial de TFATWS e acabou confirmando a participação do vilão Flag-Smasher na série! Vários itens foram lançados com a arte do personagem.



A participação dele já havia sido apontada pelo @MultiverseMurph, mas sem confirmação. pic.twitter.com/o3PpkMIW9H — TFATWS Brasil (@tfatwsbr) December 7, 2020

Se desconoce precisamente cómo Flag-Smasher hará aparición en la serie de Marvel. Es más, no hay una fecha precisa de su lanzamiento en la plataforma Disney+.

Flag-Smasher fue creado por Marl Gruenwald en 1985 y apareció en el número 312 de Captain America. El concepto del personaje es parecido al de Red Skull con el nazismo: Flag-Smasher representa el antipatriotismo.

Flag-Smasher en las historietas clásicas de Capitán América (Marvel)

MARVEL | Morbius

Las cosas se ponen interesantes en el UCM. Sony Pictures lanzó un nuevo tráiler japonés de su próxima película de Marvel, Morbius. El adelanto muestra algunas escenas nuevas del personaje caracterizado por Jared Leto, así como una breve explicación sobre el sentido de esta obra en el Universo Marvel.

Leto reveló en una entrevista promocional para Sony Pictures Japan que Morbius será parte de una serie de películas que se conectarán en un futuro con el Universo Cinematográfico de Marvel.

“En la película interpreto a un nuevo personaje de Marvel que intenta curar una larga enfermedad sanguínea con un experimento científico. Y en el proceso, me convierto en vampiro. Eso es un poco lo que está pasando, va a ser entretenido y tengo muchas ganas de que lo vean. Es un rol muy emocionante en un universo en expansión, así que hay muchas cosas por delante”, señaló el artista.