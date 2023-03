¿Morirá otro Vengador? Es bastante raro que Marvel Studios añada escenas de funerales, solo en “Avengers: Endgame”, vimos que se realizó toda una ceremonia para la memoria de los caídos en la batalla contra Thanos, entre ellos estaba Tony Stark y Natasha Romanova. “Capitán América 4″, uno de los proyectos más importantes de la saga del multiverso, contará con otro funeral.

En estos momentos, la cinta se encuentra en etapa de rodaje y ya se comienzan a filtrar las primeras fotografías. Pese a que no se sabe si habrá un nuevo traje de Capitán América para Falcon, sí se ha dado a conocer una triste escena en la que el héroe Sam Wilson asiste a un funeral.

Algunas teorías indican de que se trata de Thunderbolt Ross, el general que apareció en las primeras cintas de Hulk, antes del inicio oficial del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Sin embargo, algunos fans no están de acuerdo con esta teoría.

¿Thunderbolt Ross morirá en “Capitán América 4″?

Esto se debe a que Marvel, hace solo unos meses, ha develado que contactaron con Harrison Ford para que interprete al personaje. Al tratarse de un actor tan renombrado en Hollywood, se espera que tenga mucha más relevancia.

Inclusive, se espera que podamos ver de una vez por todas a Red Hulk en la pantalla grande. El general está obsesionado con el suero de supersoldado y termina convirtiéndose en un poderoso Hulk que pone en aprietos a los héroes de Marvel.

Otros nombres que se barajan para el funeral son Steve Rogers, quien ya ha envejecido, e Isaiah Bradley, otro supersolado que apareció en la serie “The Falcon and the Winter Soldier”. Si no lo recuerdas, se trata de aquel anciano que reveló que todavía es superfuerte, ya que fue uno de los supervivientes de la guerra contra Vietnam y develó que experimentaban con su cuerpo.

Filtran la escena de un funeral en “Capitán América 4: Nuevo orden mundial”

