Los Vengadores regresaron luego de “Avengers: Endgame”. A través de Disney Plus, Marvel compartió las primeras series como “WandaVision” o “The Falcon and the Winter Soldier”; el 9 de junio se estrenará “Loki”.

Por otro lado, ya se graban algunas películas como “Spider-Man: No Way Home” o “Thor Love and Thunder”. Mientras que estas dos películas ya se están rodando hay otras que recién recibieron sus guiones como “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Pese a que no se ha compartido todavía la trama, se ha filtrado la aparición de un viejo personaje del Universo Cinematográfico de Marvel en esta fase 4. La actriz Evangeline Lilly compartió un sugerente mensaje en redes sociales.

Explicó que ya recibió el guion final de la película pero la filtración se oculta en los hastags que utilizó.

“#waspworkout #quantumania #antman #antmanandthewasp @marvelstudios @mrpeytonreed @marvel #script #marvel #marveluniverse #wasp @michellepfeifferofficial #michellepfeiffer #michaeldouglas #paulrudd #coreystoll @kathrynnewton”, fue lo que escribió en su publicación Instagram.

Como se puede ver, se mencionó al actor Corey Stoll, quien interpreta a Darren Cross o más conocido como Yellowjacket. Este personaje quedó atrapado aparentemente en el microverso y podría volver en esta nueva cinta.

Marvel: filtran posible villano de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. (Foto captura)

Spider-Man 3 sorprende con un ‘tráiler’ pero no es lo que esperas

Spider-Man: No Way Home todavía sigue siendo un misterio; ya que Marvel y Sony ocultan los detalles de la trama y el reparto. Esta será la tercera cinta de la saga de Peter Parker, interpretado por Tom Holland, e introduciría a varios personajes de otras sagas del héroe arácnido. Recordemos que se filtró meses atrás que los actores Alfred Molina y Jamie Foxx regresan a sus respectivos papeles.

Además de las filtraciones, se han compartido en la redes sociales fotografías del rodaje en donde se puede ver el nuevo traje que llevará el protagonista. El único detalle que ha compartido la productora fue el nombre oficial de la cinta, anuncio que se realizó con un divertido video con los actores.

Pues tras varias semanas de silencio, la cuenta de Twitter de la película ha compartido el aparente ‘tráiler’ oficial. Por supuesto, se trata de solo una broma para los fans ya que no hay material audiovisual.

Al mismo estilo de la campaña de Avengers: Endgame, se ve en la imagen un camión que lleva el logo de la nueva película: “Spider-Man: No Way Home”.

Por ahora, solo hay que conformarse con las filtraciones y rumores de la cinta. Algunos fans creen que podría introducirse el tema de los multiversos, inclusive introducir a los anteriores Peter Parker.

