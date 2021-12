Los fans de Marvel siguen atentos a nueva información sobre la Fase 4 del UCM. Tras el estreno de Spider-Man: No Way Home, los rumores son tendencia sobre lo que veremos en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si bien algunas pistas ya se saben en las escenas postcréditos de la tercera película del Hombre Araña, la comunidad marvelita hace eco de una filtración hecha por una web china.

ALERTA DE SPOILER

La información que estás por leer es un rumor sobre la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La fuente no ha sido identificada, por lo que no podemos adelantar sobre si la filtración es un spoiler o no. En todo caso, si eres de los que se cuidan de cualquier dato, incluso los que pueden acabar siendo falsos, te recomendamos no continuar leyendo.

Así las cosas, compartimos la supuesta trama de Doctor Strange 2 que viene viralizándose en foros especializados de Marvel.

“Wanda Maximoff será la villana principal en esta película, mientras que el enorme ser cósmico Shuma Gorath saldrá muy poco y solo servirá para atraer a América Chávez. Así que lo usarán de una forma similar que en la serie de animación What If …?”.

“El libro de magia oscura llamado Darkhold corrompe a Bruja Escarlata, ya que está convencida de que sus hijos están en peligro en algún lugar del multiverso. Pero ella solo puede alcanzarlos mediante una proyección astral y por eso necesita viajar a esa realidad con su cuerpo físico, por eso América Chávez es tan importante, porque tiene ese poder. Pero los demonios convocados por Bruja Escarlata destruyen la realidad de América Chávez y además interrumpen la boda de la Doctora Christine Palmer. Wanda se da cuenta que puede controlar los cuerpos de sus contrapartes de realidades alternativas”

“[También] podremos ver al Hechicero Supremo enfrentándose a la Bruja Escarlata e intenta convencerla de que pare con sus actividades. Pero no funciona y ella viaja hasta Kamar-Taj y la destruye mientras busca a América Chávez”.

“Mientras Doctor Strange y América Chávez intentan ponerse a salvo viaja entre realidades y se encuentran con Mordo, que es el maestro de las artes místicas en su realidad, pero son engañados y encarcelados por robots de Ultron. Ahí descubrimos que Mordo es parte de un poderoso grupo llamado Illuminati Multiversal, una fuerza de mantenimiento de la paz en el multiverso liderada por el Profesor X de Sir Patrick Stewart”.

“En la realidad donde está Mordo y el Profesor X, Wanda solo es una ama de casa. Pero ella comienza a ser controlada por la Bruja Escarlata original y mata a los Illuminati hasta que el Profesor X interviene y termina derrotado. Por fin encuentra a Tommy y Billy, pero se lleva una buena sorpresa”.

“Tommy y Billy también están buscando a su madre real, pero nunca estuvieron en peligro y es el Darkhold quien ha llevado a Bruja Escarlata a la locura. Cuando Doctor Strange y América Chávez regresan a la realidad principal, el multiverso es un caos y Tommy y Billy son adultos y se han convertido en Speed y Wiccan”.

“Doctor Strange 2 tiene lugar dos años después de la serie WandaVision. Así que todo gira en torno a salvar el multiverso así que el Doctor Strange deberá escoger entre matar a Bruja Escarlata o permitir la destrucción y el caos”.

“Mordo morirá a manos de Bruja Escarlata, pero intervendrá la Capitana Carter que es miembro de los Illuminati y ella sí que sobrevive. Además el actor Adam Hugill interpreta a Rintrah y se unirá al Doctor Strange, América Chávez y Wong en su búsqueda para detener a Wanda”.

