Marvel Studios ha pasado de ser una productora que nos entrega impactantes productos a trabajar de forma industrial sus productos. A pedido de Disney, el UCM se ha convertido en el producto estrella de la plataforma de steaming Disney Plus, pero esto puede ser perjudicial para la calidad de las películas y series.

Por otro lado, uno de los miedos que invaden a los actores es quedar por muchos años encasillados a sus respectivos papeles de superhéroes o villanos tras pasar por Marvel. No obstante, la actriz Florence Pugh cree que este no es su caso.

En una reciente entrevista para el medio Total Film respondió acerca de que las puertas no se le cerraron tras interpretar a Yelena Belova en la cinta “Black Widow”. Recordemos que la actriz también tiene otros proyectos pendientes como “Thunderbolts”.

Florence Pugh defiende su trabajo en Marvel

“Cuando me postulé por primera vez en Marvel, mucha gente del mundo del cine independiente me decía que nunca volvería a hacer películas pequeñas, y siempre me ponía nerviosa. Creo que hay belleza en todos los tipos de películas”, comenzó a explicar.

“Hay belleza en las historias masivas y épicas como Dune, Marvel, incluso Oppenheimer. Son increíbles, mega películas. Y luego también hay belleza en todas estas producciones pequeñas que no todos verán, pero que afectarán a la persona adecuada en el momento indicado”, añadió. “Nunca, nunca pensé que solo iba a hacer un tipo de película. Siempre he sabido que quiero incursionar en todas las áreas”, finalizó.

Otras figuras de la industria del cine estadounidense, como Tarantino y Scorsese, han criticado estas películas, inclusive las calificaron como si no fueran cine. Pese a esto, Pugh está segura que no detendrá su carrera como actriz.

