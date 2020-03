Marvel Studios estaría pensando en el boxeador profesional Florian Munteanu, conocido por su papel en Creed II, para el antagonista de la película Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.

El portal Dark Horizons recurrió a una fuente confiable dentro de Marvel para informar que Munteanu ha obtenido un papel secundario de villano en la obra protagonizada por Simu Liu, el protagonista de Shang-Chi.

Cabe precisar que Marvel aún no confirma la aparición de Munteanu en Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings.

El plan de Marvel es hacer que esta nueva entrega tenga un éxito suficiente para hacer un spin-off dedicado a los Agentes de Atlas para la plataforma de video streaming Disney+.

El estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está programado para inicios de 2021. El director es Destin Daniel Cretton y el guión fue escrito por David Callaham y Jim Starlin. El elenco está compuesto por Awkwafina, Simu Liu y Tony Leung.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha

BLACK WIDOW | Nuevo tráiler

El traíler final de ‘Black Widow’ ha sido publicado. Este mismo cuenta un poco sobre de que tratará la trama de la película, la cual está situada entre los sucesos de ‘Capitán América: Civil War’ y ‘Avengers: Infinity War’. Estos dos aspectos de su vida serán tocados en la película: el programa ultra-secreto soviético (Habitación Roja) y su vida familiar.