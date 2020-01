¡Nada es coincidencia! Una imagen filtrada de The Eternals revela una importante coincidencia con la obra original de las historietas de Marvel. Los seguidores, incluso, ya están imaginando el desarrollo de la trama.

En una de las imágenes recien filtradas de esta megaproducción de Marvel, se aprecia a los personajes Dane Whitman (Kit Harington) y Sersi (Gemma Chan) besándose. Esto llamó la atención de un fan de Marvel, quien inmediatamente investigó en su colección de historietas.

Ocurre que ese mismo beso tiene lugar en la edición The Avengers Vol.1, donde Whitman y Sersi tienen casi el mismo beso que la imagen filtrada desde el set de rodaje de Eternals.

El CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo previamente que la película es una de las obras más caras que el estudio haya producido.

"Los Eternals saben sobre la existencia de The Avengers. Los Vengadores no saben mucho sobre The Eternals ... Sin embargo, los Celestiales son una gran parte de eso, has visto un poco de los Celestiales en Guardianes de la Galaxia . En ninguna parte está la cabeza cortada de un celestial. Veremos a los Celestiales en todo su verdadero y enorme poder en The Eternals”, dijo el ejecutivo de Marvel.