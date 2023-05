Hace mucho tiempo que el Universo Cinematográfico de Marvel no introduce a un terrorífico villano. Inclusive, algunos fans discuten si Thanos realmente tenía malas intenciones. Pues “Guardianes de la Galaxia 3″ sorprendió con la introducción del Alto Evolucionador, un personaje obsesionado con la evolución de las especies.

Este fue el vil enemigo que utilizó cuerpos de animales para mutarlos y mezclarlos con partes robóticas, todo con el objetivo de acercarse a su fin: encontrar la evolución perfecta. Lamentablemente, todo parece indicar que no volverá a contar con otra participación en el UCM.

Chukwudi Iwuji hizo un trabajo excepcional en la interpretación del personaje y posiblemente se merezca un capítulo extra en la fase 5, ya sea una serie o un cameo. ¿Te gustaría ver al Alto Evolucionador en otra película de los Vengadores?

¿El Alto Evolucionador sigue con vida?

El actor Iwuji, en conversación con el medio ComicBook, declaró que la cinta tiene escenas eliminadas que cuentan un poco más acerca del destino del Alto Evolucionador.

“Bueno, déjame ponerlo de esta manera. Espero que veas una versión extendida o tal vez un final alternativo, ya sabes, que ciertamente filmamos”, comenzó explicando.

“Quiero decir que todo el punto en Marvel es que, a menos que veas a alguien morir, no necesariamente han muerto e incluso si mueren, ¿qué significa eso en el multiverso, verdad? Pero, el punto es que Rocket no me dispara. Hacen un punto de decir por qué no lo matas y él dice que no, no lo voy a matar. Y en realidad no me ves hundirme con el barco. Entonces, lo dejaré en eso”, añade.

Sinopsis oficial de “Guardianes de la Galaxia 3″

En “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ de Marvel Studios, nuestra querida banda de inadaptados se ve un poco diferente en estos días. Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo a su alrededor para defender el universo y proteger a uno de los suyos. Una misión que, si no se completa con éxito, muy posiblemente podría conducir al final de los Guardianes tal como los conocemos.

