Marvel Studios prepara importantes estrenos para el primer tercio de 2023. La fase 5 iniciará con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (17 de febrero) y seguidamente veremos “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (5 de mayo).

La primera cinta mencionada introducirá a Kang el conquistador en el UCM, el gran villano que le dará forma a la fase del multiverso. Mientras que la segunda película se encargará de explicar qué sucedió con los guardianes luego de “Endgame”.

Recordemos que Gamora, la versión que se enamoró de Quill murió a manos de Thanos, pero llegó su versión del pasado para intervenir en el conflicto con su padre en la batalla final.

En el primer tráiler, vemos que ella no es parte del equipo de los guardianes, sino que ha seguido su propio camino. Entre tanto, los héroes visitan diferentes planetas para solucionar los problemas de los habitantes del universo.

Los rumores indican de que algún guardián morirán en esta película y el candidato es Rocket, quien se despide de forma muy emotiva de sus amigos en el tráiler oficial. El mismo Dave Bautista (Drax) comentó que se trata de una cinta emotiva.

El actor compartió algunas palabras con el medio Uproxx. “Es muy emotivo. Es emotivo, es oscuro, y es profundo e inspirador. Creo que esto va a ser especial... Obviamente, no lo he visto y siempre me siento así cada vez”, explicó.

“Es mucho mejor, mucho más profundo. Es mucho más personal. Y hay un mensaje tan inspirador en esta película. Pero creo que van a ser los mejores Guardianes. Creo que, a diferencia de muchas franquicias, nos vamos con lo mejor. No nos han diluido a medida que avanzamos, pero creo que nos vamos con nuestra mejor película”, añadió.

Tráiler oficial de “Guardianes de la Galaxia Vol.3″

