Algunos Vengadores deberán cerrar sus tramas en el inicio de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Capitán América, Iron Man y Black Widow ya abandonaron el equipo, y a este grupo se le sumarán más personajes como Star Lord o Gamora en la tercera película de los Guardianes de la Galaxia.

James Gunn, el director, ya ha convocado a los actores para el rodaje de la cinta que se estrenará en mayo de 2023. Como era de esperarse, los involucrados han comenzado a compartir algunos detalles que adelantan detalles de la trama.

Por ejemplo, Karen Gillan le dejó una nota al director pidiendo que Nebula cuente con más tiempo en pantalla, quizás con un monólogo. Por otro lado, Zoe Saldana, la actriz que le da vida a Gamora, ha confirmado que regresará en “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ pero la experiencia del rodaje no es la mejor.

En una entrevista con el medio Empire, la actriz calificó al rodaje como una experiencia “agridulce”. No solo porque se trata de la última cinta de los Guardianes y que es una historia muy triste, sino también porque la pandemia limita la interacción entre los involucrados.

“Es agridulce; después de tantos años de quejarme de ese maquillaje verde, ya me siento nostálgica. Hay mucha melancolía aquí, pero también orgullo de que hayamos logrado algo grandioso. James Gunn ha escrito una hermosa historia, eso nos emociona incluso mientras la filmamos. Omicron juega con nosotros cada dos días, pero nosotros estamos pasando y estamos felices”, detalla Saldana.

¿Gamora volverá al UCM?

Por supuesto, los fans se han preguntado cómo es que se adaptará la historia del personaje. Hay que recordar que Thanos sacrificó a su hija y que la versión de Gamora que veremos en la tercera entrega de los Guardianes, será aquella que viene del pasado.

No conoce a Star Lord, ni tiene recuerdos de su relación. A su vez, todavía contaría con la misión de eliminar a la mitad de la vida del universo, ya que era muy fiel al plan original de su padre.

“Empezó como esta guerrera que quería salir de una relación parental muy tóxica, luego encuentra a los Guardianes, que también son disfuncionales, pero están bien. Aprende mucho y encuentra un propósito mayor. Luego, su padre viene y jode todo. Ella muere, la traen de vuelta, pero no es ella. Creo que Gamora está un poco confundida, ¡debo decirlo! Pero James ha entretejido esta maravillosa historia alrededor del personaje y de todos los personajes de esta tercera película”, añade la actriz con respecto a la historia del personaje.

