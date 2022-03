El Universo Cinematográfico de Marvel ya desarrolla la fase 4 de los Vengadores. Allí, encontramos algunas películas como “Blask Widow” o “Eternals”, pero la gran mayoría de producciones se han estrenado en la plataforma de streaming Disney Plus. En este momento, puedes encontrar “WandaVision”, “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Hawkeye” en la aplicación.

Entre tanto, la productora trabaja en algunos proyectos que cerrarán definitivamente la historia de algunos personajes. Por ejemplo, se espera que “Thor: Love and Thunder” sea la última cinta del UCM en la que participe Chris Hemsworth; mientras que “Guardianes de la Galaxia Vol.3″ será el fin del camino para Star Lord y compañía.

En este momento, Marvel Studios está rodando la tercera entrega de los guardianes. Todo se ha mantenido en secreto por el momento, pero los actores han comenzado a publicar algunas fotografías de su trabajo de maquillaje.

Nebula regresa en “Guardianes de la Galaxia Vol.3″

La actriz Karen Gillan ha estado muy activa en Instagram, en donde ha compartido su trabajo de maquillaje, el cual es uno de los más complejos, ya que le cambian por completo el rostro.

Compartió recientemente una fotografía en donde se le ve con el rostro azul pero hay un detalle que llama la atención. No será la misma Nebula de Avengers: Endgame, ahora el personaje cuenta con las partes metálicas de su cabeza dañadas.

“Estoy en la aplicación número 170 de maquillaje, pero agradezco el pastel de todos modos”, comentó en redes sociales la actriz.

Nebula regresa en “Guardianes de la Galaxia Vol.3″. (Foto: Karen Gillan)

