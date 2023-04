A solo unos días para que llegue a los cines la cinta “Guardians of the Galaxy Vol.3″, Marvel Studios ha presionado a fondo el acelerador en cuanto a la promoción online. Por un lado, la productora comparte imágenes de las anteriores películas para entender qué está sucediendo en el UCM.

Recordemos que el equipo de Guardianes se tuvo que reformar una vez Thanos fue derrotado en la Tierra. Curiosamente, no veremos a Thor en este equipo, ya que en su propia película se vio que se separó del grupo para seguir con sus aventuras en solitario.

La pregunta que muchos fans se hacen es qué personaje morirá en esta película. Rocket es uno de los candidatos, puesto que la película se centra en contar cómo fue modificado genéticamente y todo el sufrimiento que pasó durante el proceso. En algunas ocasiones, vemos imágenes de la película en donde no se encuentra dentro del grupo de héroes.

Nuevos avances de “Guardianes of the Galaxy Vol.3″

En el avance Turn it Up, Marvel muestra al grupo en acción junto a Gamora, quien sigue con comentarios negativos a Peter Quill. Esta versión de la hija de Thanos recién está conociendo a los Guardianes, porque se trata de la versión del pasado que no llegó a morir a manos de su padre para conseguir la gema del alma.

Añadiendo más leña al fuego, Marvel ha compartido un video de 2 horas que se titula “Un último viaje con los Guardianes de la Galaxia”. Se trata solo de un clip de la nave que les ha acompañado en sus aventuras, pero podría ser una señal de que se trata del capítulo final de la franquicia.

James Gunn, el director que estuvo a cargo de las películas de los Guardianes durante todos estos años, abandonará el proyecto para sumarse como CEO del universo Cinematográfico de DC Comics. Todavía no se sabe si habrá una cuarta película y quién podría retomar el proyecto.

Si deseas prepararte para la película, recomendamos ver las anteriores cintas de los Guardianes y las dos que cerraron la fase 3: “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”. MArvel también recomienda ver Legends, esa producción de Disney Plus en donde se ve todo el trabajo detrás de la película.

