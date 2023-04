No cabe duda que James Gunn ha hecho un gran trabajo con los Guardianes de la Galaxia. Pocos fans, sobre todo los que están atentos a los cómics, conocían a estos personajes y poco a poco se han convertido en los favoritos de la audiencia.

Lamentablemente, la tercera cinta sería el capítulo final de los personajes y los rumores indican que muchos de ellos mueren. Zoe Saldaña, la actriz que interpreta de Gamora, explicó en una entrevista para el medio The Hollywood Reporter que siente que es el final para ella en el UCM.

“Es el final para mí, para Gamora”, comentó. No obstante, quiso amenizar sus duras palabras declarando que no cree “que este sea el final para los Guardianes”.

Añadió que no se imaginaba interpretar al personaje durante tantos años. Recordemos que participó en las dos películas de los Guardianes de la Galaxia y también en las dos que cerraron la fase 3 del UCM: “Avengers: Endgame” y “Avengers: Infinity War”.

Otro de los actores que siente que su camino en Marvel se está acabando es Dave Bautista, quien interpreta a Drax. En pasadas entrevistas comentó que deseaba centrarse en otros proyectos o involucrarse en adaptaciones cinematográficas de videojuegos.

¿Gamora muere en “Guardians of the Galaxy Vol. 3″?

Tras estas declaraciones de la actriz, ya se comparten nuevas teorías acerca del destino de Gamora. “Guardians of the Galaxy Vol.3″ sería no solo el final de la franquicia de este grupo de héroes, sino que también podríamos ver muchas muertes en la pantalla grande.

Gamora no llegó a reconciliarse con su hermana y mucho menos con Peter Quill, ya que no lo conoce. No obstante, se integrará al equipo para luchar contra Adam Warlock. Rocket, Quill, gamora y Nebula son algunos de los personajes que posiblemente mueran en esta cinta.

