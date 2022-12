La fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel comenzará con el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” en febrero de 2023. La siguiente cinta en el calendario es “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, la cual podría ser la última de la franquicia de los guardianes.

Si recuerdas qué sucedió en “Avengers: Endgame”, sabrás por qué es importante conocer cuál será el futuro de Gamora. El personaje murió a manos de Thanos y en la batalla final volvió a aparecer pero en su versión del pasado.

En ese momento, no conocía a Star Lord, así que el romance que vimos en las dos primeras cintas han quedado en el pasado. Ahora se tendrá que reencontrar y formar una vez más su historia.

Lamentablemente, Gamora solo tuvo una escena en el primer tráiler oficial. Aparecía con un traje diferente al de los Guardianes de la Galaxia y parece que seguirá con su trabajo de asesina.

Tras iniciada la campaña publicitaria de la cinta, se ha compartido una nueva imagen en donde se puede ver el primer encuentro entre ambos personajes. Como se puede evidenciar, sus trajes son diferentes y las miradas advierten una tensión.

Tan solo las primeras imágenes del tráiler muestra que el equipo está confirmado por Rocket, Groot, Mantis, Drax, Star Lord y Nebula. No aparece en la nave Gamora, quien en un inicio fue la que integró el equipo de los Guardianes.

Primer tráiler de “Guardians of the Galaxy Vol.3″

