Tras “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, Marvel Studios continuará con el desarrollo de la fase 5 con el estreno de “Guardians of the Galaxy Vol.3″. Esta es la tercera cinta de la franquicia de los guardianes y quizás la última.

Por lo menos, se sabe que será el último proyecto en el que participará James Gunn, ya que el director de ahora en adelante tomará el rol de director general del universo cinematográfico de DC. La gran pregunta es ¿qué personaje morirán en esta cinta?

Uno de los candidatos es Rocket. En los diferentes avances, hemos visto que el mapache ha estado alejado del equipo de superhéroes y los rumores y teorías indican que sería el siguiente en morir. Pues estas teorías se alimentan más y más con el estreno de los nuevos clips.

Nuevo clip de “Guardians of the Galaxy Vol.3″

El 25 de abril, Marvel Studios compartió un nuevo teaser de la película, en donde podemos escuchar una triste conversación entre los animales experimentales. Lylla, la nutria y alma gemela de Rocket, toma la iniciativa para que tener nombres.

Su nombre de laboratorio es 89Q12 pero desde ahora desea ser Lylla. La morsa que se encuentra en la celda contigua desea ser llamado Teefs debido a que sus dientes son especialmente grandes en comparación a los demás.

El conejo desea ser llamado Floor porque se encuentra echado ebn el suelo. Finalmente, el mapache explica que algún día junto a sus amigos volará por la galaxia con sus inventos, así que desde ahora se llamará Rocket.

