Marvel Studios y Disney compartieron sentidos mensajes en las redes sociales tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en agosto del año pasado. El actor tenía un avanzado caso de cáncer de colon al que estuvo batallando en los últimos años.

Pese a esto, Marvel anunció que continuará con la pre producción de Black Panther 2. Por lo pronto, han anunciado que no reemplazarán al actor pero no se sabe cómo llenarán su ausencia en el UCM o si optarán por la tecnología de CGI.

Ryan Coogler, el director a cargo de este proyecto, habló al respecto en el podcast Jemele Hill is Unbothered:

“Una de las cosas que he logrado aprender durante mi corto periodo de tiempo en la Tierra es que es complicado tener una perspectiva de algo mientras pasas por ella. La muerte de Chadwick fue una de las cosas más complejas y profundas por las que he pasado; tener que seguir con este proyecto sin esa persona fue como quitar el pegamento que lo unió todo”, explica Coogler.

Comenta, a su vez, que uno de los problemas es poder separar su vida personal de lo profesional sobre el caso de Chadwick.

“Tienes una vida personal y una laboral. Cuando trabajas en algo que amas, esas cosas se entrelazan. Estoy intentando a ver si encuentro un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, pero aún no he llegado hasta ese punto. Sin duda ahora mismo escribir el guion de Black Panther 2 es lo más difícil que he hecho en mi carrera (...). Es algo realmente doloroso, pero también motivador. Estoy triste por haberlo perdido, pero también motivado por haber pasado tiempo con él (...). Te pasas la vida oyendo hablar de gente como él (...). Muy a menudo, como personas negras, tenemos que recoger nuestros pedazos una vez sufrimos la pérdida”.

WandaVision eliminó varios pasajes del pasado de Agatha Harkness

Con el cierre de la temporada 1 de WandaVision, los encargados han compartido algunos de los secretos. Esta serie se estrenó de forma exclusiva en Disney Plus y narra algunos sucesos posteriores al chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a los eliminados por Thanos.

Por supuesto, Marvel Studios tomó esta oportunidad para introducir a nuevos personajes que serán relevantes en el un futuro del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Agatha Harknees, por ejemplo, fue la antagonista de esta producción.

Ella es la que explica que las brujas han existido por siglos en la Tierra y utiliza un hechizo para que Wanda reviva los experiencias traumáticas para conocer cómo se volvió tan poderosa.

En las imágenes ‘flashback’ se explica que Harkness fue acusada de utilizar magia prohibida y condenada a la muerte. No obstante, la poderosa villana puede absorber la magia de otras brujas.

El guionista Jac Schaeffer explicó algunos detalles acerca de lo que tuvieron que cortar de la serie por temas de tiempo. Allí se comenta que la historia de Agatha se redujo:

“Ella sintió [la magia de Wanda] y vino a investigar; no estaba en Westview. Sintió lo que ella llama el ‘resplandor de tantos hechizos lanzados a la vez’, y es como... una súcubo. Viaja en busca de seres poderosos de los que tomar. Así que sí, habíamos hecho muchas ideas como dónde está. qué ha estado haciendo, cuál ha sido su viaje y todo eso. Y eso no llegó al programa porque fue el movimiento correcto, pero fue útil para nosotros tener una especie de biografía para ella. Pero sí, lo olfateó y apareció y tuvo que averiguar qué estaba pasando”, explicó.

Por supuesto, muchos fans han pedido que regrese la actriz Kathryn Hahn al UCM en algún momento. Su interpretación fue bastante buena y Harkness es un personaje muy carismático.

