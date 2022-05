Internet se volvió loco cuando los fanáticos de Marvel pensaron que Tom Cruise sería el nuevo Iron Man en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La idea, por muy alocada que parezca, sí llegó hasta las oficinas de Marvel Studios, pero todo quedó en buenas intenciones por la misma dinámica de la industria de Hollywood.

En una entrevista para Rolling Stone, el escritor Michael Waldron reveló que Cruise nunca fue parte de la secuela de Doctor Strange, a pesar de la teoría de los fanáticos. “Sí, eso fue totalmente inventado”, dijo. “Quiero decir, ¡no hay imágenes cortadas de Tom Cruise!”.

Aunque el cameo de Cruise fue completamente ficticio, eso no significa que no se consideró para Doctor Strange 2: “Amo a Tom Cruise, y le dije [al presidente de Marvel Studios] Kevin [Feige] en un momento: ‘¿Podríamos conseguir a Tom? ¿El Iron Man de Cruise? Recuerdo haber leído sobre eso en Ain’t It Cool News en el pasado, que Tom Cruise iba a ser Iron Man”.

Cuando le planteó la idea al jefe de Marvel, Kevin Feige, se le recordó que Cruise ya estaba ocupado filmando Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Waldron dijo que no cree que a Cruise se le haya preguntado alguna vez. “Simplemente no creo que alguna vez haya sido una opción, debido a la disponibilidad”.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está protagonizada por Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, junto a Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. A ellos se unen Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams y Xochitl Gomez.

MARVEL | El problema de los X-Men

Sony Pictures obviamente tiene el plan de facturar con el Spider-Verse. Las cintas de Tom Holland ya son un éxito en el UCM y Venom hace de las suyas por su lado. Morbius viene a ser ese otro personaje que suma con la aparición de Vulture en el mismo universo de Morbius, por lo que se nos adelanta el plan de los Seis Siniestros.

Esto no es lo único que sucede con Morbius. Tan solo al comienzo de la película, el doctor Emil Nicholas menciona que existe esta “escuela para niños superdotados” en Nueva York, una referencia a la escuela de mutantes de Charles Xavier, alias el Profesor X.

Ocurre que este detalle tiene un problema legal para el futuro del UCM. Como Marvel Studios, propiedad de Disney, es el único que tiene los derechos cinematográficos de los personajes de X-Men, la aparición de “mutantes” en el Universo Spider-Man de Sony es básicamente imposible.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.