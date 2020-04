Avengers: Endgame sorprendió a todos los fans de Marvel cuando el Capitán América pudo levantar el Mjolnir de Thor en la pelea final contra Thanos en la Tierra. La emocion hizo que pocos se preguntaran qué cambió para que el personaje pueda alzar la mítica arma asgardiana.

Los guionistas de Avengers: Endgame, Christopher Markus y Stephen McFeely, revelaron en un directo en Twitter qué sucedió para que el Capi sea capaz de manipular el Mjolnir.

"Aún no es completamente digno (de levantar el martillo). Aún le queda librarse del secreto de la muerte de los padres de Tony”, señalaron.

Hagamos algo de memoria. Después de desmantelar el cuartel general de Hydra en Sokovia, Steve Rogers y Black Widow visualizaron el video que la audiencia recién pudo ver al cierre de Civil War, en el que Winter Soldier asesina a los padres de Tony Stark. Un evento épico en la trama de Marvel.

Black Widow y el Capi, por lo tanto, guardan el secreto para no separar a los superhéroes de Marvel. Entonces, Steve Rogers no pudo alzar el Mjolnir en la escena de Age of Ultron, debido a que escondía un secreto y, por lo tanto, no era digno.

Después de Civil War, cuando Tony Stark se entera del secreto, la culpa de Rogers queda purgada. Capitán América ya está listo para manipular el Mjolnir. ¡Ahora sí ya todo tiene sentido!

MARVEL | El coronavirus

La pandemia del COVID-19 ha hecho que las producciones de Marvel se vean retrasadas hasta nuevo aviso. La película en solitario de Black Widow, interpretada por Scarlet Johansson, iba a ser la más próxima en estrenarse, pero el aislamiento ha mermado en la industria del entretenimiento. A esto se suma la paralización del rodaje de las series exclusivas para Disney+, la nueva plataforma de video streaming. No hay más que aguardar hasta un nuevo aviso.