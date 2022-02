No cabe duda que “Spider-Man: No Way Home” es una de las cintas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel. El ambicioso proyecto trajo de regreso a los actores que interpretaron a los villanos de las pasadas cintas del Hombre Araña: Alfred Molina, Willem Dafoe y Jamie Foxx.

Pero lo que más llamó la atención es la aparición de tres Hombre Araña en acción. Los rumores terminaron siendo ciertos: Tobey Maguire y Andrew Garfield fueron contactados por Marvel y Sony para que vuelvan a vestir sus respectivos trajes y así cerrar por todo lo alto la saga de Spider-Man en el UCM.

El gran problema de los multiversos

Ahora, el gran problema que tiene que ser abordado en las nuevas cintas de la fase 4 son los multiversos. Marvel Studios ha abierto la caja de Pandora al revelar que hay líneas de tiempo infinitas en donde todo puede suceder.

Los mismos guionistas de “No Way Home”, Erik Sommers y Chris McKenna, admitieron para el medio IGN que se plantearon esta problemática.

“Créanme, hablamos sobre eso y de hecho teníamos ideas para, ya sabes, formas de mostrar los efectos, si los hubiera. Quiero decir, créanme, todas estas son preguntas geniales”, comentó Sommers.

“Chris y yo incluso estuvimos tentados de tal vez, ya sabes, lanzar una etiqueta en la que tienes que ver algo. ‘¿Qué pasaría si este tipo regresa y esto ha cambiado? ¿No sería divertido?’ Nuevamente, no queríamos distraernos de la emoción de lo que estaba pasando con nuestro Peter Parker”, finalizó el guionista.

Aclararon que todavía no hay planes para involucrar a los otros dos actores en el UCM o si seguirán estrenando películas de estos multiversos.

