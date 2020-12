Luego de muchos rumores, se confirma que la actriz Hailee Steinfeld es el nuevo fichaje de Marvel para el Universo Cinematográfico de los Vengadores. Hace solo unos días, se filtró que el rodaje de la serie Hawkeye iniciaba en Brooklyn, Nueva York.

Curiosamente, Marvel Studios todavía no comparte el reparto de la nueva serie de Disney Plus. No obstante, el último video filtrado del rodaje confirma que la actriz Hailee Steinfeld tomará el papel de Kate Bishop.

Se trata de un video grabado en el subterráneo de Brooklyn por parte del fan Edward Baker. Allí se puede ver al actor Jeremy Renner una vez más en su papel de Clint Barton; Steinfeld ya interpreta a Kate Bishop; y también una parición canina.

Recordemos que desde septiembre del año pasado se rumoreaba que esta actriz sea uno de los fichajes de Marvel Studios para la serie Hawkeye. Se cree que no solo será parte de esta producción sino que también participaría de las demás cintas de los Vengadores.

¿Cuál crees que será su papel en el UCM? Los rumores indican que sería quien reemplace a Clint Barton en un futuro equipo de Nuevos Vengadores integrado por jóvenes héroes y liderado por Capitana Marvel.