Moon Knight está por llegar a la plataforma Disney Plus. Aún desconocemos cómo la trama se adaptará a la historia canónica del UCM; sin embargo, revisando los cómics, todo parece indicar que las aventuras del Caballero Lunar están basadas en un universo relacionado con el villano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La conexión entre ambos héroes de Marvel podría ser a través de Khonshu, el dios egipcio de la luna que le otorgó a Moon Knight sus poderes en los cómics, e incluso ha sido referenciado en los avances del programa de televisión Disney+.

En las historietas de Marvel, el origen de Khonshu es misterioso, pero se ha insinuado que es uno de los Elder Gods que gobernó la Tierra en tiempos prehistóricos. El UCM ya ha comenzado a establecer los Elder Gods; WandaVision presentó el antiguo libro de magia oscura llamado Darkhold, creado por uno de los dioses mayores llamado Chthon, y otro llamado Shuma-Gorath que ha sido visto en What If...? Este último apareció en Doctor Strange in the Multiverse of Madness pero con el nombre de Gargantos, porque Marvel no posee la licencia para usar el nombre Shuma-Gorath. Es razonable suponer que al menos uno de estos Elder Gods sea un villano importante (quizás el principal) en la secuela de Doctor Strange.

MOON KNIGHT | Más detalles de la producción de Marvel

Curiosamente, en los cómics de Marvel, Khonshu no es la única deidad egipcia que en realidad sea uno de los Elder Gods; Oshtur, a veces conocido como Ma’at, también es uno de ellos. Una diosa benévola se convirtió en una de las Vishanti que bendicen la línea de los Hechiceros Supremos. Ha habido rumores desde hace mucho tiempo de que el Libro de Vishanti se introducirá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo que plantea la posibilidad de que Oshtur y su compañero Vishanti también aparezcan.

Todo esto significa que ha llegado el momento de que Khonshu aparezca en el UCM. De hecho, incluso es posible que solo pueda ingresar a este plano de existencia y vincularse con Moon Knight porque el multiverso se está fragmentando. Khonshu a veces ha sido retratado como una fuerza para el bien y, a veces, para el mal, lo que significa que podría elegir aprovechar la oportunidad para invadir, o podría haber elegido a un Caballero Luna para ayudar a proteger la Tierra de sus parientes y amigos.

Así las cosas, las posibles conexiones entre Moon Knight y Doctor Strange in the Multiverse of Madness tienen un enorme potencial para el desarrollo de la Fase 4.

