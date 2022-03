Ahora sí el universo de Spider-Man será más caótico que nunca. Morbius es la próxima gran película de Sony Pictures y Marvel Studios. Luego de No Way Home, los fans del UCM estaban con muchas dudas sobre cómo el multiverso tendrá un espacio para Morbius, ya que los avances dan cuentan de un Spider-Man distinto al de Tom Holland. ¿Cuál será la base, entonces, para este nuevo personaje?

En una entrevista para Cinemablend, el director Daniel Espinosa confirmó que el personaje interpretado por Jared Leto desarrolla su historia en el mismo universo del Venom de Tom Hardy.

“Morbius vive en el mismo universo que Venom. Me refiero al universo que Venom abandonó al final de Venom: Let there be Carnage y al que regresó al final de Spider-Man: No Way Home”, señaló.

La confirmación oficial parecía venirse, debido a que Venom es mencionado por Morbius en una de las cortas escenas de los avances. El detalle es que aún falta un Spider-Man en la fórmula. Espinosa también se refirió a eso en la entrevista.

“Sí, por supuesto que lo hay [un Spider-Man en este universo]. Y entiendo que la audiencia descubrirá pronto cuál [Spider-Man] es”, acotó.

Lo más inmediato es pensar que se trata del Spider-Man de Tobey Maguire, porque en uno de los callejones donde aparece Morbius hay un póster del Hombre Araña pegado en la pared, con el mismo diseño del Spidey de la saga de Sam Raimi. Además, por lo que hemos visto en No Way Home, Spider-Man de Maguire sigue activo en su universo sin precisar cuál son sus nuevas amenazas. Como se trata de un tráiler, aún no es nada confirmado que así sea, porque Marvel suene engañar a los espectadores con elementos que están y no están en las escenas promocionales.

El estreno de Morbius está programado para el 31 de marzo.

MORBIUS | Leto espera una pelea contra Holland

En declaraciones para ScreenRant, Leto señaló estar confiado en un futuro encuentro con Spider-Man de Holland.

“Bueno, creo que Tom Holland y yo tenemos una cita con el destino. Por cierto, es un actor fenomenal, y qué gran Spider-Man. Realmente creo que tiene un gran talento. Pero sería genial estar en el ring con él y enfrentarlo cara a cara”.

Spider-Man: No Way Home no solo hace que las películas de Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire sean canon, sino que también introduce oficialmente a Venom de Tom Hardy en el UCM. Así las cosas, Morbius tiene la puerta abierta para enfrentarse Spider-Man sin problemas.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.