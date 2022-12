El Universo Cinematográfico de Marvel evitó entrar en polémicas cuando falleció Chadwick Boseman. Kevin Feige, en una de sus tantas entrevistas, declaró que no reemplazaría al actor, sino que se adaptaría el guion de “Black Panther: Wakanda Forever”. No obstante, sí se ha tomado la decisión de reemplazar a William Hurt, quien interpretó al General Thunderbolt Ross en las cintas de los Vengadores.

El actor falleció en marzo de 2022 y solo unos meses más tarde, se confirmó que Harrison Ford tomaría su papel. La primera aparición de Ford en el UCM será en el proyecto “Capitán América 4″.

Por lo pronto, la película lleva el nombre provisional de “Captain América New World Order” o “Nuevo orden mundial” y se espera que Ford tenga un papel protagónico. Inclusive, podríamos ver por primera vez en el cine a Red Hulk.

El mismo actor comentó recientemente, durante el podcast de Binge Worthy los motivos por los que tomó este importante papel para Marvel. Recordemos que actualmente tiene un gran proyecto pendiente: Indiana Jones 5.

Su respuesta fue clara y simple: “Oye, mira, he hecho muchas cosas. Ahora quiero hacer algunas de las cosas que no he hecho”. Lamentablemente, no comentó si será o no Red Hulk.

Thunderbolt Ross presenta los Acuerdos de Sokovia

La última vez que vimos al personaje fue en la reunión con los Vengadores para pedir que se unieran a los Acuerdos de Sokovia, los cuales obligaban a los superhéroes a revelar su identidad y servir a los mandatos de las Naciones Unidas.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.