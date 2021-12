Tras cierre de la fase 3 con el estreno de “Avengers: Endgame”, el equipo de superhéroes tomó caminos separados. Marvel Studios busca explorar cada una de estas historias con diferentes series cortas en Disney Plus. En este momento, ya puedes ver “WandaVision”, “The falcon and the Winter Soldier” y recientemente, se estrenó “Hawkeye”.

Esta última producción no solo cuenta los detalles de la vida de Clint Barton luego de muerte de Thanos, sino que también se ha introducido a Kate Bishop, quien sería su sucesora en el futuro del UCM.

En los tres primeros episodios, hemos visto que han caído en las manos de una organización criminal derivada de la mafia de Kingpin. Echo o Maya es la hija de este mafioso y ha demostrado que tiene las habilidades de combate para poner a prueba a los héroes.

A solo horas del estreno del capítulo 4, Marvel Studios ha compartido un teaser para explicar más acerca del ‘casting’. Alaqua Cox es quien interpreta a Maya Lopez en esta producción y explica que nunca se imaginó ser parte del UCM.

“Nunca soñé con convertirme en actriz. Un tuit decía ‘mujer, nativa, atlética, inteligente’ y muchos me escribieron diciendo ‘esta eres tú’. El resto es historia”, explica la actriz. “honestamente, estaba muy nerviosa. No sabía qué hacer, porque todo este mundo de la actuación era nuevo para mi”, añade.

“Estoy muy orgullosa y emocionada de mostrarles a todos que las personals con discapacidades que todo es posible”, finaliza en el teaser.

