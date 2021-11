¿Ya viste los dos primeros episodios de “Hawkeye” en Disney Plus? Marvel Studios compartió una nueva aventura de los Vengadores en la plataforma de la marca del ratón. Se une a otras producciones de la fase 4 como “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”.

A diferencia de las series mencionadas, “Hawkeye” inicia en el 2012, cuando atacó Loki a Nueva York con el ejército chitauri. Kate Bishop vivía junto a sus padres en uno de los edificios que fueron atacados; lamentablemente, su padre murió.

A partir de allí, ella comienza a estudiar artes marciales y diferentes actividades convencida de que debía proteger a su madre. No obstante, los fans se preguntan qué es lo que sucedió con Bishop durante el chasquido de Thanos.

Recordemos que en la serie de Falcon sí se logra ver cómo fue el impacto del regreso de la mitad de seres vivos con el chasquido de Hulk. En “WandaVision” también vemos una escena en un hospital en donde regresan aquellos que fueron pulverizados por el titán loco.

Hailee Steinfeld, la actriz que intepreta a Bishop, habló al respecto en una entrevista con el medio TheWrap. “No, creo que la vemos sobrevivir. Y vemos, ya sabes, la pérdida allí también. Y eso no le sucedió a ella”.

Contenido adicional de Hawkeye

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.