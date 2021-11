El Universo Cinematográfico de Marvel está totalmente interconectado. Hace meses atrás, Marvel Studios dio inicio a la fase 4 de los Vengadores con el estreno de “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. Pues ahora es el turno de Hawkeye u Ojo de halcón, quien cuenta con una producción en solitario en Disney Plus.

Hoy, 24 de noviembre, la productora compartió los dos primeros episodios de la serie. Allí se explora un punto de vista diferente al ataque de Loki en Nueva York en el 2012. La historia comienza con la trama de Kate Bishop.

Este nuevo personaje era pequeña cuando sucedió la invasión de los chitauri; lamentablemente, se encontraba en uno de los edificios que fueron dañados en Nueva York y su padre falleció en el proceso.

Así como ella, fueron miles los afectados por el ataque del dios del engaño, solo que Marvel no nos había mostrado esa parte de la historia. Como es de esperarse, una vez que pasamos al presente, se ve que Bishop busca seguir los pasos de su héroe: Ojo de halcón.

¿Será el final de Hawkeye? Las teorías apuntan a que Marvel Studios están preparando el camino para el reemplazo del Vengador y dar inicio a la saga de los Nuevos Vengadores, un equipo lleno de jóvenes.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.