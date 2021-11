Dos episodios de “Hawkeye” se estrenarán este miércoles 24 de noviembre en la plataforma Disney Plus. Se trata de una serie corta en donde Ojo de Halcón tendrá que tomar responsabilidad de sus acciones cuando era Ronin, pero no estará solo: Kate Bishop se une al equipo de Vengadores.

Varios medios especializados ya tuvieron acceso a la proyección de prensa y han dado su veredicto al respecto. A través de la sección “Saltar Intro” del diario El Comercio, Alfonso Rivadeneyra García, nos deja los siguientes comentarios.

“La serie es un balance entre nostalgia y la sensación de que el futuro del Universo Marvel está en construcción como nunca antes: Kate es joven en la serie y en el cómic, donde apareció por primera vez en 2005.

Como en las anteriores series de acción real que Marvel Studios lanzó este año, “Hawkeye” brilla por la performance de sus actores principales; Jeremy Renner y Steinfeld, cuya dinámica contrasta por lo profesional que es héroe y lo despreocupada, pero efectiva, que es la aspirante. El humor surge de este contraste, pero no solo de allí. En particular el personaje de Steinfeld es quien mueve la historia, con sus errores (qué joven no los comete), pero también con su curiosidad y valentía. En cambio, el Barton de Renner es más el que reacciona”.

Ed Power del medio Daily Telegraph escribe lo siguiente: “las escenas de acción son superficiales, el diálogo más sombrío que brillante. Y la química de mentor-protegida entre Renner y Steinfeld podría describirse amablemente como un trabajo en progreso”.

“Hawkeye está claramente más preocupado por preparar a Kate Bishop para futuras fases de MCU que por crear un problema digno del tiempo de dos héroes”, añade Ben Travers de indieWare.

Tráiler de “Hawkeye”

